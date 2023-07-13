Мутко считает, что проведение Универсиады дало толчок развитию Казани

Столица Татарстана принимала Универсиаду в июле 2013 года

КАЗАНЬ, 13 июля. /ТАСС/. Проведение в 2013 году Универсиады дало толчок Казани к развитию и помогло ей превратиться в спортивную столицу России. Такое мнение журналистам в четверг высказал генеральный директор "ДОМ.РФ" и бывший министр спорта России Виталий Мутко.

Универсиада в Казани прошла с 6 по 13 июля 2013 года.

"Много ярких моментов, связанных с Универсиадой, - сказал Мутко. - Огромное количество объектов, до 300, здесь построили, это не только спортивные, но и транспорт, метро, отели, гостиницы. То есть много чего сделано было, это очень хорошо вписалось в жизнь, дало толчок развитию Казани, это, конечно, очень важно. Казань раскрылась по-другому, стала центром мирового спорта, сюда с удовольствием начали приходить такие события, как чемпионат мира по плаванию, кубки мира, потом мы без раздумий отдали Казани провести и Кубок Конфедераций, матчи чемпионата мира по футболу".

"То есть очень важно, что республика впитала в себя большой опыт организатора спортивных событий и открыла себя для всего мира, - добавил Мутко. - Универсиада сильно помогла Казани превратится в спортивную столицу страны? Практически да".