Навка рассказала, сколько зрителей посетило шоу "История любви Шахерезады" в Москве

По словам олимпийской чемпионки, представления в столице посетило около 180 тыс. зрителей

СОЧИ, 13 июля. /ТАСС/. Около 180 тыс. зрителей посетило ледовое шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки "История любви Шахерезады" в Москве на арене "Мегаспорт". Об этом Навка рассказала журналистам в четверг.

"Мы грандиозной премьерой выступили в "Мегаспорте", шоу посетило огромное количество зрителей - около 180 тысяч, были безумно положительные отзывы и пожелания провести представления в Сочи. Решили на этой волне в летнее время провести его для зрителей, которые не могли ее увидеть. Сегодня будет премьера у Алины [Загитовой] (олимпийской чемпионки - прим. ТАСС), это будет новое прочтение нашей сказки, это то, что нужно для лета, для отпуска, чтобы зарядиться на движение", - сказала Навка.

"У Алины откровенный, интересный костюм. Но привыкнуть к нему непросто, приходится в нем много двигаться, вращаться. Огромное счастье, что в нашей стране можно получить такой обмен энергией", - добавила продюсер шоу.

Показы шоу "История любви Шахерезады" пройдут в Сочи до 20 августа.