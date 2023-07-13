Тренер сборной Ирана заявила, что футболистки настроены на победу в матче с россиянками

Два товарищеских матча между женскими сборными России и Ирана пройдут 14 и 18 июля в Казани

КАЗАНЬ, 13 июля. /ТАСС/. Женская сборная Ирана по футболу настроена на победу в товарищеской игре против команды России. Об этом в четверг журналистам рассказала главный тренер иранской команды Марьям Азмун.

"Сборная Ирана очень рада провести матч с россиянками, потому что это довольно сильная команда, которая принимала участие в отборочных матчах чемпионата мира. От матчей в первую очередь ждем победы. Еще одна наша цель - набраться опыта с тактический и технической точки зрения, чтобы команда подготовилась к следующему раунду квалификации на Олимпийские игры в октябре", - сказала она.

Азмун также отметила, что это первый матч сборной Ирана с российской командой, но обе сборные играли с командой Белоруссии. Перед матчем иранская команда изучила видеозаписи с игр, отметила для себя сильные и слабые места противника и выстроила тактику на предстоящую игру.

Сборная Ирана 14 июля в Казани сыграет товарищеский матч против футболисток российской команды. Игра пройдет на стадионе "Центральный". Второй матч состоится 18 июля в закрытом режиме также в Казани.