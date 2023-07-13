Петржела считает, что "Зенит" не должен продавать футболиста Малкома

Ранее сообщалось, что "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии провел переговоры с "Зенитом" о возможном переходе Малкома

ТАСС, 13 июля. Петербургский футбольный клуб "Зенит" не должен продавать бразильского нападающего Малкома. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" в четверг высказал бывший главный тренер "Зенита" чех Властимил Петржела.

Во вторник журналистка портала Goal Раиса Симпличио сообщила, что "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии провел переговоры с "Зенитом" о возможном переходе Малкома.

"У арабов так много денег, что они могут купить любого игрока, который их заинтересует. Однако каждый отдельный футболист сам решает, хочет ли он там играть. Я не думаю, что "Зенит" должен продавать Малкома", - сказал Петржела.

Малкому 26 лет, он выступает за "Зенит" с 2019 года, в составе сине-бело-голубых он четырежды стал чемпионом России (в 2020, 2021, 2022 и 2023 годах) и один раз - обладателем Кубка России (2020). В составе сборной Бразилии он стал победителям Олимпийских игр в Токио. 24 февраля 2023 года стало известно, что бразилец получил российское гражданство.