На лед тренировочных катков "Вашингтона" нанесли именной логотип Овечкина

Российский нападающий выступает за столичный клуб НХЛ с 2005 года и является вторым в списке лучших снайперов за всю историю лиги

ТАСС, 13 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" нанес именной логотип российского нападающего Александра Овечкина на одном из кругов вбрасывания на тренировочных катках команды. Об этом в четверг сообщает пресс-служба команды.

Теперь в левом круге вбрасывания присутствует эмблема с надписью "Офис Ови" с восьмым номером, под которым выступает россиянин.

Овечкину 37 лет, он занимает второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю. Россиянин забросил 822 шайбы, уступая по этому показателю только канадцу Уэйну Гретцки (894). В 2018 году Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли в составе "Вашингтона", за который выступает на протяжении всей карьеры в НХЛ - с 2005 года. Вместе со сборной России нападающий трижды становился чемпионом мира (2008, 2012, 2014).