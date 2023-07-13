Правительство лишило Минспорт полномочий по установлению антидопинговых правил

Несмотря на истечения срока санкций, Российское антидопинговое агентство по-прежнему лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Правительство Российской Федерации приняло решение лишить Министерство спорта РФ полномочий по приему нормативных актов, в которых устанавливаются общероссийские антидопинговые правила. Соответствующее постановление опубликовано в четверг на официальном портале правовых актов.

"Правительство Российской Федерации постановляет: признать утратившим силу подпункт 4.2.9 (о приеме нормативных актов в сфере установления антидопинговых правил - прим. ТАСС) положения о Министерстве спорта Российской Федерации", - говорится в постановлении.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) поддержал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) и лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System) и лежащих в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают.

Согласно решению CAS, российские спортсмены до 16 декабря 2022 года были лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх. России было запрещено в течение двух лет проводить на своей территории чемпионаты мира, Олимпиады и Паралимпийские игры. Срок санкций уже истек, однако для восстановления РУСАДА еще не выполнило всех требований. В частности, WADA требует, чтобы Всемирный антидопинговый кодекс был интегрирован в российское законодательство.