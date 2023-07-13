Итальянский "Ювентус" начал процесс выхода из проекта футбольной Суперлиги

6 июня клуб направил письмо о решении выйти из проекта двум другим участникам - испанским "Реалу" и "Барселоне"

ТАСС, 13 июля. Руководство итальянского футбольного клуба "Ювентус" начало юридический процесс выхода из проекта Суперлиги. Об этом в четверг сообщила пресс-служба команды.

"В результате обсуждения с "Реалом" и "Барселоной" и с учетом некоторых разногласий по поводу толкования соглашений, применимых к Суперлиге, "Ювентус" подтверждает, что начал процедуру выхода из вышеупомянутого проекта. Клуб также напоминает, что в соответствии с договорными положениями, для выхода из проекта требуется предварительное согласие "Реала" и "Барселоны" и других клубов, юридически все еще связанных с Суперлигой", - говорится в заявлении.

О решении "Ювентуса" покинуть проект 6 июня сообщила испанская газета Marca. Тогда, по информации издания, руководство итальянской команды направило письмо о своем решении двум другим участникам проекта - испанским клубам "Реал" и "Барселона". Marca отметила, что данное решение было принято в целях достижения договоренности с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который ранее угрожал исключить команду из еврокубков на год или более из-за финансовых махинаций и поддержки проекта Суперлиги.

В конце мая Федеральный апелляционный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) лишил "Ювентус" 10 очков в чемпионате страны прошлого сезона из-за финансовых махинаций. По итогам сезона команда заняла седьмое место в турнирной таблице национального первенства, обеспечив себе участие в квалификации Лиги конференций.

19 апреля 2021 года английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус" объявили о создании Суперлиги. После резкого протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны Международной федерации футбола и УЕФА в Суперлиге остались только "Реал", "Барселона" и "Ювентус". 7 мая 2021 года УЕФА объявил о примирении с остальными девятью клубами, а также опубликовал список санкций на случай возвращения к идее создания Суперлиги.

9 февраля 2023 года британская газета The Telefraph сообщила, что дочерняя компания Суперлиги А22 объявила о намерении запустить новый формат альтернативного Лиге чемпионов европейского футбольного турнира и продолжить борьбу против монополии УЕФА.