СМИ: Месси прошел медосмотр перед подписанием контракта с футбольным клубом "Интер Майами"

Аргентинец также посетил тренировку команды и встретился с новыми одноклубниками

ТАСС, 13 июля. Аргентинский нападающий Лионель Месси успешно прошел медосмотр перед подписанием контракта с американским футбольным клубом "Интер Майами". Об этом в четверг сообщил телеканал ESPN.

Отмечается, что аргентинец также посетил тренировку команды и встретился с новыми одноклубниками.

Аргентинский футболист объявил о переходе в "Интер Майами" 7 июня. Последним клубом нападающего был французский "Пари Сен-Жермен", который он покинул по окончании прошлого сезона в связи с истечением контракта. За парижскую команду форвард выступал с лета 2021 года, проведя за нее 74 матча в различных турнирах, отметившись 32 забитыми мячами и 35 голевыми передачами. Месси дважды стал чемпионом Франции и один раз выиграл суперкубок страны.

Месси 36 лет, с 2003 по 2021 год он играл за "Барселону", в ее составе нападающий 10 раз стал чемпионом Испании, по 7 раз - победителем Суперкубка Испании и кубка страны, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, по 3 раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2021 году Месси в рекордный, 7-й раз получил "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года.

За сборную Аргентины Месси принял участие в 175 матчах. В них он забил 103 гола и отдал 56 передач, форвард является лучшим бомбардиром национальной команды в истории. Вместе со сборной Аргентины форвард стал чемпионом мира (2022), победителем Кубка Америки (2021) и олимпийским чемпионом (2008). В 2014 году нападающий также завоевал серебряную медаль мирового первенства.

"Интер Майами" занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). После 21 тура команда набрала 18 очков. Ранее ESPN сообщал, что Месси проведет первый матч в составе американского клуба в ночь на 22 июля. В этот день команда проведет выездную игру против мексиканского клуба "Крус Асуль" на групповом этапе Leagues Cup, в котором принимают участие команды из MLS и чемпионата Мексики.