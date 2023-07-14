Восьмые фиджитал-игры стартуют в Казани

Соревнованиями по скейтбордингу пройдут в рамках фестиваля молодежной уличной культуры Urban Games

КАЗАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Восьмые фиджитал-игры стартуют в пятницу в Казани соревнованиями по скейтбордингу. Мероприятие пройдет в рамках фестиваля молодежной уличной культуры Urban Games.

Соревнования по фиджитал-скейтбордингу пройдут с 14 по 16 июля в экстрим-парке "Урам". В турнире примут участие восемь команд: Latino Gang (Аргентина), Colombia (Колумбия), World`s best Dressed (Испания), Hustlers (Болгария), Troe iz Lartsa, New Kids Turbo, Slugs и Goalie (все - Россия). Каждая команда состоит из трех спортсменов. В составе Troe iz Lartsa выступит чемпион России 2021 года по скейтбордингу Семен Кутузов. Также соревнования посетит двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд.

Сначала все команды разделят на четыре группы по две в каждой. Участники выполнят по одному заезду. На физическом этапе от команды участвуют два спортсмена, которые должны выполнить по две попытки продолжительностью по 45 секунд. В командный зачет идет только лучшая попытка. На цифровом этапе в виртуальном заезде от команды также участвуют два спортсмена, у них есть по три попытки, чтобы выполнить лучший трюк, анонсированный судьям перед началом выступления. Если участник выполнит другой трюк, то участник не получает баллов. В командный зачет идет сумма за две лучшие попытки.

В финал выходят команды, занявшие первые четыре места в общем рейтинге квалификации. Финальные соревнования проходят также в два этапа, команда из двух спортсменов выполняет по одному заезду. В финале один участник команды выполняет трюк на физическом этапе, второй должен повторить трюк в компьютерной игре. У каждой команды есть пять попыток, но спортсмен, который проходит физический этап, должен обязательно использовать не менее двух. В случае повторения трюка в компьютерной игре баллы, полученные на физическом этапе, умножаются на 1,5, в случае невыполнения трюка в компьютерной игре - на 0,5. Если в компьютерной игре выполняется отличный от физической части трюк, баллы с физического этапа умножаются на ноль.

Победитель заездов определяется по сумме четырех лучших оценок команды, которые были получены на физическом и цифровом этапах. В случае равенства очков победитель определяется по высшей оценке, полученной командой в финале физического этапа. Фиджитал-игры по скейтбордингу пройдут впервые.

Ожидания от турнира

Член сборной России по скейтбордингу, представитель команды New Kids Turbo Егор Кальдиков отметил формат соревнований. "Я сразу сказал, что это гениально, - сказал Кальдиков, комментарий которого приводит пресс-служба "Игр будущего". - За этим будущее любой спортивной дисциплины. По игре мы с командой готовились у меня дома, собирались через день. Играли, повторяли трюки друг друга. А по утрам ходили тренироваться в парк".

Матиас Дель'Олио из команды Latino Gang рассказал, что рад принять участие в фиджитал-играх по скейтбордингу. "На всех соревнованиях с моей стороны всегда высокие ожидания, но на этих - особенно, - сказал представитель Аргентины. - Я очень благодарен за то, что участвую в них. И я, и моя команда готовы к этому испытанию. Фиджитал-формат для всех нас новый, таких соревнований никогда раньше не было, поэтому я так рад принять в них участие и стать первым в мире. Это изменит привычные соревнования по скейтбордингу".

Первые фиджитал-игры прошли с 21 по 23 сентября, участники выявляли сильнейших в фиджитал-футболе, фиджитал-баскетболе, Beat Saber, гонках дронов. Второй турнир состоялся с 24 ноября по 10 декабря (фиджитал-гонки, фиджитал-единоборства, фиджитал-хоккей), третий - с 5 по 11 февраля (Speedrun, MLBB, Dota 2, Warface, CS:GO, лазертаг), четвертый - с 9 по 10 марта (фиджитал-гонки), пятый - с 16 по 19 мая (фиджитал-футбол), шестой - с 27 мая по 7 июня (Standoff 2, CS:GO, Warface). Седьмые фиджитал-игры прошли с 6 по 17 июня (фиджитал-хоккей, фиджитал-единоборства и гонки дронов).

Первые "Игры будущего" пройдут с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.

В ноябре 2022 года начала свою работу Всероссийская федерация фиджитал-спорта. Ее филиалы работают в 43 регионах. Президентом организации является олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.