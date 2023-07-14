Международная федерация хоккея получила запрос ФХР по вопросу контракта ЦСКА с Федотовым

Организация начала работу над запросом, отметил Люк Тардиф

ТАСС, 14 июля. Международная федерация хоккея (IIHF) получила и взяла в обработку запрос Федерации хоккея России (ФХР) по ситуации, связанной с заключением московским ЦСКА контракта с вратарем Иваном Федотовым. Об этом "Спорт-Экспрессу" в пятницу сообщил президент IIHF Люк Тардиф.

"IIHF получила запрос от ФХР и уже над ним работает", - сказал Тардиф.

10 июля ФХР сообщила, что будет настаивать на строгом соблюдении правил IIHF в вопросе подписания контракта вратаря с клубом.

8 июля Континентальная хоккейная лига зарегистрировала двухлетний контракт ЦСКА с Федотовым. В тот же день в Национальной хоккейной лиге заявили, что данное соглашение является нарушением его действующего контракта с "Филадельфией". 14 июня пресс-служба "Филадельфии" сообщила, что контракт вратаря с американским клубом останется в силе на сезон-2023/24.

9 июля "Спорт-экспресс" сообщил, что подписание контракта ЦСКА с Федотовым было осуществлено без трансферной карты. По правилам IIHF отсутствие трансферной карты не позволит допустить игрока к участию в чемпионате.

Федотову 26 лет, он перешел в ЦСКА в 2021 году из челябинского "Трактора". Ранее голкипер выступал за уфимский "Салават Юлаев" и нижнекамский "Нефтехимик". В 2022 году в составе сборной России Федотов стал серебряным призером Олимпийских игр, а вместе с ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.