Боксер Усик заявил, что планирует баллотироваться в президенты Украины

ТАСС, 14 июля. Боксер Александр Усик планирует избираться на пост президента Украины после завершения спортивной карьеры. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Seconds Out.
"Я вернусь в первый тяжелый вес, снова стану абсолютным чемпионом, а потом завершу карьеру и буду баллотироваться на пост президента [Украины]", - сказал Усик.
Усику 36 лет, он не знает поражений на профессиональном ринге - 20 побед (13 нокаутом). Украинец является чемпионом мира в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации, Международной боксерской федерации, Всемирной боксерской организации и Международной боксерской организации. В 2012 году он стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 91 кг.