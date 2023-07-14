Боксер Усик заявил, что планирует баллотироваться в президенты Украины

Спортсмен рассказал, что сперва намерен вновь стать абсолютным чемпионом мира по боксу

ТАСС, 14 июля. Боксер Александр Усик планирует избираться на пост президента Украины после завершения спортивной карьеры. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

"Я вернусь в первый тяжелый вес, снова стану абсолютным чемпионом, а потом завершу карьеру и буду баллотироваться на пост президента [Украины]", - сказал Усик.

Усику 36 лет, он не знает поражений на профессиональном ринге - 20 побед (13 нокаутом). Украинец является чемпионом мира в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации, Международной боксерской федерации, Всемирной боксерской организации и Международной боксерской организации. В 2012 году он стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 91 кг.