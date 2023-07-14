Сломавший ключицу чемпион мира 2015 года барьерист Шубенков возобновил тренировки

Спортсмен намерен вернуться к соревнованиям в текущем сезоне, рассказал Сергей Клевцов

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 14 июля. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, повредивший три недели назад ключицу после падения с мотоцикла, приступил к легким тренировкам. Об этом ТАСС в пятницу сообщил личный тренер спортсмена Сергей Клевцов.

"Сергей начал потихоньку тренироваться с надеждой успеть вернуться в этом сезоне", - сказал Клевцов.

Шубенков сломал ключицу 22 июня. Две недели назад спортсмену была сделана операция, место перелома зафиксировали титановой пластиной.

Шубенкову 32 года, в его активе есть также две серебряные и одна бронзовая награда чемпионатов мира, две золотые медали летних европейских первенств и три победы в финалах Бриллиантовой лиги.