Сильнейшая бегунья России на 400 метров Миллер пропустила Кубок России из-за экзамена

Спортсменка проходила обучение на стоматолога

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 14 июля. /ТАСС/. Действующая чемпионка России в беге на 400 метров Полина Миллер не вышла на старт Кубка России из-за учебы. Об этом ТАСС сообщила в пятницу личный тренер спортсменки Надежда Клевцова.

"Полина не выступит на Кубке России по причине того, что только вчера у нее был последний выпускной экзамен в вузе, - сказала Клевцова. - Она все сдала на отлично и уже прилетела в Москву. Откроем летний сезон на московском турнире "Путь к Олимпу", который пройдет 22 июля на стадионе "Салют-Гераклион".

Миллер училась на стоматолога в медицинском высшем учебном заведении, расположенном в Барнауле.

Миллер 23 года, она становилась победительницей летнего чемпионата России в беге на 400 метров в 2020, 2021 и 2022 годах, выигрывала юниорский чемпионат Европы 2019 года на этой дистанции.

Кубок России проходит в Жуковском с 14 по 15 июля. Соревнования в женском беге на 400 метров запланированы на первый день турнира.