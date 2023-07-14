Ольховский считает теннисиста Алькараса фаворитом в матче с Медведевым

Российскому теннисисту для победы нужно проявить цепкость и держать свою подачу, отметил Андрей Ольховский

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев может обыграть первую ракетку мира Карлоса Алькараса в полуфинале Уимблдона, однако у испанца больше шансов на победу. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

"Я считаю, что Медведеву по силам выиграть, если он сможет прибавить по сравнению с предыдущим матчем. Дане нужно проявить цепкость, держать свою подачу, тогда шансы появятся. Мне кажется, у Алькараса будет преимущество, у него больше шансов на победу, для меня он фаворит", - сказал Ольховский.

Матч между Медведевым и Алькарасом пройдет 14 июля.