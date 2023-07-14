Олимпийский чемпион Ильиных не планирует работать тренером после дисквалификации

Олимпийский чемпион отметил, что не думает о возвращении в спорт

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по волейболу Дмитрий Ильиных не планирует заниматься тренерской деятельностью после окончания дисквалификации за допинг. Об этом он рассказал ТАСС в пятницу.

"Пока не знаю, чем займусь, - сказал Ильиных. - В тренерский штаб не звали, не думаю о возвращении. Посмотрим".

Ранее стало известно, что Ильиных дисквалифицирован на 15 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения завершится 25 ноября 2023 года.

Ильиных 36 лет, он завершил карьеру осенью 2021 года. Спортсмен является чемпионом Европы 2013 года. В декабре 2021 года он занял пост спортивного директора "Белогорья".