Футбольный клуб "Рубин" из Ялты не сыграет в Кубке России в сезоне-2023/24

В клубе решили сконцентрироваться на игре во Второй лиге, отметил Кирилл Шапошников

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Ялтинский футбольный клуб "Рубин" не будет участвовать в Фонбет - Кубке России по футболу в сезоне-2023/24 из-за финансовых и организационных сложностей. Об этом ТАСС в пятницу сообщил президент "Рубина" Кирилл Шапошников.

"Футбольный клуб "Рубин" из Ялты отказался от участия в Кубке России. В клубе решили сконцентрироваться на игре во Второй лиге. 6 июня клуб прошел аттестацию для участия в Футбольной национальной лиге, выступать сразу в двух турнирах считаем сложным финансово и организационно", - сказал Шапошников.

6 июня "Рубин" получил аттестат для выступления во Второй лиге в сезоне-2023/24. Команда сыграет в группе 1 дивизиона Б. 1 июня аналогичный документ получил футбольный клуб "Севастополь".