Федотов: ряду футболистов ЦСКА не хватило времени для восстановления от травм

Полузащитник Хорхе Карраскаль пропустит матч за Суперкубок России из-за травмы колена, отметил главный тренер ЦСКА

КАЗАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Некоторые футболисты ЦСКА не до конца восстановились к игре за Олимпбет - Суперкубок России из-за позднего завершения предыдущего сезона. Об этом журналистам в пятницу рассказал главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.

"Не полетел Хорхе [Карраскаль] из-за травмированного колена. Он 30 минут провел в первом матче с "Динамо", заменился, не сыграл в следующем матче, - сказал Федотов. - Думали, играть ему или нет, он остался с реабилитологом готовиться к началу чемпионата, ему нужен набор кондиций. [Илья] Агапов неудачно оступился, повредил боковую связку. В ближайшее время присоединится к работе с мячом".

Федотов высказался о восстановлении Константина Кучаева и Ивана Облякова. "Мы поздно закончили, приходилось форсировать и не хватило времени для восстановления от микротравм. Ребята набирают кондиции, они в обойме, будем принимать решение по поводу их игрового времени", - подчеркнул тренер.

Матч Суперкубка России между ЦСКА и "Зенитом" пройдет 15 июля и начнется в 17:00 мск.