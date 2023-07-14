Дюков заявил, что все билеты на Суперкубок России по футболу проданы

В матче за Суперкубок России сыграют московский ЦСКА и петербургский "Зенит", встреча пройдет на "Ак Барс - Арене" в Казани 15 июля

КАЗАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Все билеты на матч Олимпбет - Суперкубка России по футболу в Казани проданы. Об этом журналистам в пятницу заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

"Мы ожидаем аншлаг, у нас не было сомнений, что в Казани соберем полную арену. С точки зрения организации все будет на высшем уровне, никаких сомнений нет. Приедут болельщики из других регионов, ожидается 15-20 тыс. гостей, в Казани любят футбол. Все билеты на завтрашнюю игру проданы", - сказал Дюков.

В матче за Суперкубок России сыграют московский ЦСКА и петербургский "Зенит". Матч пройдет на "Ак Барс - Арене" в Казани 15 июля, игра начнется в 17:00 мск.