Дюков надеется, что система офсайдных линий заработает на матчах РПЛ в июле

РФС 3 февраля объявил о заключении контракта о поставках оборудования для виртуального определения офсайдных линий с китайской компанией Rigour Tech

КАЗАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил надежду на то, что система офсайдных линий заработает на матчах Мир - Российской премьер-лиги в июле. Об этом Дюков рассказал журналистам в пятницу.

В конце апреля газета "Спорт-экспресс" сообщила, что в России не смогут использовать линии для определения положения "вне игры" в рамках системы видеоассистента рефери (VAR) после ухода провайдера Hawk-Eye и вывоза основного оборудования из России.

"Вы знаете, что после того, как ушел прошлый провайдер, новый партнер был найден. Дальше была непростая работа по его сертификации Международной федерацией футбола, сейчас это работа завершена. Надеюсь, что в июле система будет установлена на матчах премьер-лиги", - сказал Дюков.

РФС 3 февраля объявил о заключении контракта о поставках оборудования для виртуального определения офсайдных линий с китайской компанией Rigour Tech.