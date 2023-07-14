Костомаров заявил, что поддержка болельщиков помогает ему бороться

Олимпийский чемпион в танцах на льду отметил, что добрые пожелания вдохновляют его

ТАСС, 14 июля. Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров поблагодарил болельщиков за поддержку и заявил, что она помогает ему бороться и двигаться дальше. Об этом Костомаров написал в пятницу в своем телеграм-канале.

"Всем привет. Спасибо вам за поддержку и добрые пожелания. Это очень вдохновляет, помогает бороться и идти дальше", - написал Костомаров.

6 июля Костомаров сообщил о выписке из больницы. 10 января он попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.

Костомарову 46 лет. Он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.