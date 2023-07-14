14 июля, 15:27
Зимние олимпийские виды спорта

Двукратный олимпийский чемпион Уайлд рассказал о прогрессе в изучении русского языка

Спортсмен также отметил, что планирует открыть школу сноуборда

КАЗАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд продолжает тренироваться, однако сконцентрирован на изучении русского языка. Об этом он рассказал ТАСС в пятницу.

"Планы? В России говорят, что когда ты что-то планируешь, все меняется очень быстро, сейчас я сконцентрирован на изучении русского языка с репетитором и некоторых других делах. Тренируюсь ли? Я всегда тренируюсь, это моя жизнь", - сказал Уайлд.

"По-прежнему планирую открыть школу сноуборда, однако на это нужен большой бюджет", - добавил он.

Уайлду 36 лет, до сезона-2011/12 он выступал за сборную США. После женитьбы на российской сноубордистке Алене Заварзиной он в мае 2012 года получил российское гражданство. На Играх 2014 года в Сочи Уайлд одержал победу в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе. На Олимпиаде 2022 года в Пекине он завоевал бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе. 

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Зимние олимпийские виды спорта
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