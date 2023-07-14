Бронзовый призер Олимпиады по фигурному катанию Фузар-Поли назвала Костомарова героем

Итальянский хореограф отметила, что гордится Романом Костомаровым

ТАСС, 14 июля. Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров является сильным человеком и настоящим героем. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" в пятницу высказала бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года в танцах на льду, итальянский хореограф Барбара Фузар-Поли.

"Он катался со мной рядом, я следила с замиранием сердца, когда он столкнулся с этими проблемами. Сейчас я вижу, что он возвращается к жизни. Я хочу пожелать тебе, Роман, самого лучшего. Он реально очень сильный человек, он уже показал это на льду, когда выиграл Олимпийские игры", - сказала Фузар-Поли.

"Я очень горжусь им. В России хорошие врачи, они сделали чудо. Я счастлива за него, за его семью и детей. Он - герой", - добавила она.

6 июля Костомаров сообщил о выписке из больницы. 10 января он попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.

Костомарову 46 лет. Он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.