Красножан поблагодарил РФС за организацию матчей с иранками и китаянками

14 июля сборная России в Казани обыграла команду Ирана, ранее дважды уступила китаянкам

КАЗАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Женская сборная России благодарна Российскому футбольному союзу (РФС) за организацию товарищеский матчей против команд Ирана и Китая. Об этом ТАСС рассказал в пятницу главный тренер сборной России Юрий Красножан.

14 июля сборная России в Казани обыграла команду Ирана со счетом 4:0. Второй матч между командами пройдет 18 июля в закрытом режиме в подмосковном Новогорске. Ранее российская команда дважды уступила в гостях сборной Китая (0:1, 1:2).

"Вы знаете, как сложно такие матчи организовываются, РФС находит матчи, чему мы признательны. Это кажется, что международных матчей много и их легко организовывать, но на самом деле это результат плотной работы. Пытаемся общаться с федерациями тех стран, которые дружественны или нейтральны. Понятно, что разный уровень соперников - варьируем состав", - сказал Красножан.

"С Китаем - там участвовал один состав, здесь Иран - участвовал другой состав. Мы благодарны клубам, что они пошли навстречу и отпустили игроков на два сбора, они имели право не отпускать на первый сбор, который был вне окон ФИФА [Международной федерации футбола]. На этих двух сборах мы задействовали 37 человек, девочки получают практику. 18 июля у нас будет второй интересный матч с Ираном, тех лидеров, которые были сейчас, например, Ани Беломытцевой, не будет, отпустим их в клубы", - добавил собеседник агентства.

Также он рассказал, о чем беседовал с президентом РФС Александром Дюковым. "Я не обсуждал свое будущее с Александром Валерьевичем, а чего обсуждать, контракт только продлен, получается, на два года. О чем говорили? О возможности поиска контрольных матчей, заполнении европейских осенних дат", - сказал Красножан.