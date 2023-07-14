Приход Медведева на пост главы совдира СКА призван усилить управление клубом

Об этом ТАСС сообщил источник

МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Назначение Александра Медведева председателем совета директоров хоккейного клуба СКА призвано усилить работу по управлению клубом. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник.

О назначении Медведева в пятницу сообщила пресс-служба СКА. Он сменил Геннадия Тимченко, который является председателем совета директоров Континентальной хоккейной лиги. Заместителем председателя совета директоров СКА будет главный тренер команды Роман Ротенберг, также в состав органа правления войдут Александр Дюков, Вячеслав Тюрин, Виктор Кручинин и заслуженный тренер СССР и России Владимир Юрзинов.

"Газпром" продолжает поддерживать клуб. Роман Ротенберг знаком с Александром Медведевым с 2007 года, они работают вместе с этого времени, поэтому ничего не меняется, а управление клубом усиливается", - рассказал собеседник агентства.

По информации ТАСС, уход Тимченко из руководства СКА позволит предпринимателю сосредоточить свое внимание на поддержке "Спартака".