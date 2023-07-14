Теннисист Медведев проиграл Алькарасу и не смог выйти в финал Уимблдона

В финале Карлос Алькарас сыграет с Новаком Джоковичем

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев в пятницу уступил испанцу Карлосу Алькарасу в полуфинале Уимблдона - третьего в сезоне турнира Большого шлема.

Встреча закончилась со счетом 6:3, 6:3, 6:3 в пользу испанца, который является первой ракеткой мира и посеян на турнире под первым номером. Медведев имел третий номер посева. В финале Алькарас сыграет с действующим победителем турнира сербом Новаком Джоковичем.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На счету теннисиста 20 побед на турнирах под эгидой организации, 5 из которых он одержал в текущем сезоне. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США - 2021. В том же году в составе команды России он выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Алькарасу 20 лет, на его счету 11 побед на турнирах ATP, 5 из которых - в текущем сезоне. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США 2022 года.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович. В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов до участия в турнире из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. В частности, им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.