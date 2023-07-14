Чесноков заявил, что его разочаровала игра теннисиста Медведева в матче с Алькарасом

Даниил Медведев в пятницу проиграл Карлосу Алькарасу в полуфинале Уимблдона

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев не воспользовался ошибками испанца Карлоса Алькараса и разочаровал своей игрой в полуфинале Уимблдона. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Встреча завершилась 6:3, 6:3, 6:3 в пользу Алькараса. В финале испанец встретится с победителем 23 турниров Большого шлема сербом Новаком Джоковичем.

"В первом сете Даниил играл хорошо до счета 4:3, но потом у него не сложился гейм, он его проиграл, и Алькарас получил уверенность. Второй сет Алькарас уверенно выиграл, но в третьей партии дал Даниилу шанс вернуться в матч. Но Даниил допустил две грубейшие ошибки на своей подаче", - сказал Чесноков.

"В середине третьей партии Алькарас подустал, но Медведев совсем не попадал первую подачу. Я уверен, если бы такое случилось в матче с Джоковичем, Новак не упустил бы свои шансы. Я остался разочарован игрой Даниила, надеялся, что хотя бы один партию он возьмет", - добавил собеседник агентства.

Финал Уимблдона пройдет 16 июля.