14 июля, 20:58
Мировой футбол

СМИ: чемпиона мира 1994 года по футболу Ромарио госпитализировали с кишечной инфекцией

EPA-EFE/ OLAF KRAAK
Ромарио
© EPA-EFE/ OLAF KRAAK

Состояние бразильца оценивается как стабильное

ТАСС, 14 июля. Чемпион мира 1994 года в составе сборной Бразилии по футболу, сенатор от штата Рио-де-Жанейро Ромарио госпитализирован с кишечной инфекцией. Об этом в пятницу сообщает испанская газета Mundo Deportivo.

По информации источника, состояние Ромарио оценивается как стабильное.

Ромарио 57 лет, в период игровой карьеры он выступал за нидерландский ПСВ, испанские "Барселону" и "Валенсию", бразильские "Васко да Гама", "Фламенго" и "Флуминенсе". В составе "Барселоны" он стал победителем Лиги чемпионов и двукратным чемпионом Испании. Вместе со сборной Бразилии Ромарио стал чемпионом мира в 1994 году, серебряным призером Олимпийских игр 1988 года, победителем Кубка конфедераций (1997) и двукратным обладателем Кубка Америки (1989, 1997). 

Теги:
БразилияРомариоМировой футбол
© Информационное агентство ТАСС
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