Футболисты "Зенита" и ЦСКА встретятся в матче за Суперкубок России

Команды являются рекордсменами по количеству побед в Суперкубке Росси - по семь

КАЗАНЬ, 15 июля. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" и московский ЦСКА в субботу сыграют в Казани в матче за Олимпбет - Суперкубок России. Встреча пройдет на "Ак Барс - Арене" и начнется в 17:00 мск.

"Зенит" по итогам прошлого сезона Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) в пятый раз подряд стал победителем чемпионата России. ЦСКА расположился на второй позиции в турнирной таблице и стал обладателем Фонбет - Кубка России, обыграв в суперфинале турнира "Краснодар" после серии пенальти (1:1, 6:5 - по пенальти). 7 июня в пресс-службе Министерства спорта Татарстана сообщили ТАСС, что игра за суперкубок пройдет без использования карты болельщика. Согласно закону, карта болельщика нужна для прохода на матчи РПЛ и суперфинала кубка страны.

"Ак Барс - Арена" была открыта в 2013 году, на ней проводились матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Вместимость стадиона составляет 45 379 зрителей, в пятницу президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил журналистам, что все билеты на матч проданы. "Ак Барс - Арена" впервые примет матч за Суперкубок России, стадион должен был принять игру за Суперкубок УЕФА 2023 года, но Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 25 января перенес встречу в Афины.

Матч за Суперкубок России проводится с 2003 года, первым обладателем трофея стал московский "Локомотив", который выиграл у ЦСКА (1:1, 4:3 - по пенальти). Рекордсменами по количеству побед в суперкубке являются ЦСКА и "Зенит" (по 7 побед), следом идут "Локомотив" (3), казанский "Рубин" (2) и "Спартак" (1). ЦСКА в 12-й раз сыграет в матче за Суперкубок России, "Зенит" - в 11-й. Самыми титулованными игроками, которые становились победителями суперкубка, являются капитан ЦСКА Игорь Акинфеев и бывший футболист армейского клуба Сергей Игнашевич, который ныне возглавляет калининградскую "Балтику" (по 7 побед).

В составе "Зенита" может не сыграть бразильский полузащитник Клаудиньо, который получил повреждение в товарищеском матче с турецким "Фенербахче" (0:0, 4:3 - по пенальти). У ЦСКА встречу пропустит колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль, который не полетел вместе с командой на матч из-за травмы, также в составе армейского клуба из-за повреждения не сыграет защитник Илья Агапов. Под вопросом участие полузащитников Ивана Облякова и Константина Кучаева.

Ожидания от матча

Министр спорта России Олег Матыцин уверен, что матч за Суперкубок России будет большим праздником. "Большой праздник футбола, спорта с яркой атмосферой, которая всегда сопровождает события, организованные в Казани, - сказал Матыцин журналистам. - Хочу выразить признательность Российскому футбольному союзу, правительству республики Татарстан за это событие. Абсолютно уверен, что будет яркая игра, и я надеюсь, что болельщики будут очень довольны, еще один пример тому, что спорт в России продолжает стабильно развиваться, футбол - любимая всеми игра. Я надеюсь, что спортсмены нам подарят праздник и хороший футбол".

В июле парагвайский полузащитник Хесус Медина перешел из ЦСКА в "Спартак", главный тренер "Зенита" Сергей Семак считает, что это не скажется на игре армейского клуба. "У ЦСКА достаточно выстроенная структура игры, команда сыгранная, каждый футболист знает, что требуется, - сказал Семак журналистам. - Очень крепкая команда, что касается уровня футболистов, они прибавляют в качестве командной игры. Думаю, что структура игры не изменится из-за отсутствия Медины, первая и вторая команды прошлого сезона играют, будет интересный и напряженный матч, наподобие тех, какие были в прошлом году".

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отметил, что у команд равные шансы в матче за Суперкубок России. "Они раньше вышли из отпуска, имели больше времени для отдыха, - отметил Федотов. - И у них тоже люди позже приезжали, Вендел не приехал. Все мы берем из прессы. Но все рассудит зеленое поле стадиона. Нет фаворитов, шансы 50 на 50, у всех есть свои нюансы, сложности и травмированные игроки. При таком стечении болельщиков, наших фанатов, которые будут нас поддерживать, надо отдать всего себя этой прекрасной игре".

ЦСКА и "Зенит" в четвертый раз разыграют Суперкубок России. В 2011 году "Зенит" выиграл у ЦСКА (1:0), в 2013 году московский клуб оказался сильнее (3:0), в 2016-м победа осталась за петербуржцами (1:0). В прошлом сезоне команды провели два матча, ЦСКА и "Зенит" обменялись домашними победами в чемпионате России (1:0, 1:2).