СМИ: суд арестовал генсека Украинской ассоциации футбола Записоцкого на 60 суток

Функционер подозревается в хищении средств

ТАСС, 15 июля. Шевченковский районный суд Львова арестовал на 60 суток генерального секретаря Украинской ассоциации футбола (УАФ) Юрия Записоцкого по подозрению в хищении средств. Об этом в пятницу сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации издания, прокуроры внесли ходатайство об отстранении Записоцкого от занимаемой должности, которое будет рассмотрено в ближайшее время.

Также в 2020 году подозрения в хищении средств при строительстве футбольных полей были предъявлены Записоцкому. Национальное антикоррупционное бюро приступило к расследованию этого дела в 2018 году. Отмечалось, что расследование касается возможной коррупции при строительстве футбольных полей с искусственным покрытием, которое закупалось на бюджетные деньги.

16 июня издание "Футбольный хаб" сообщило, что Шевченковский районный суд Львова постановил заключить под стражу на 60 суток президента УАФ Андрея Павелко, который был отстранен от должности в феврале 2023 года, впоследствии его отстранение продлевалось дважды. Функционер пробудет под стражей до 14 августа. 11 июля Шевченковский районный суд Львова отменил решение об отстранении Павелко от должности президента УАФ. В апреле Павелко переизбрали в исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций на четыре года.

В ноябре 2022 года суд арестовал Павелко с возможностью выхода под залог в размере почти 9,9 млн гривен. Главе УАФ было предъявлено обвинение в хищении средств по уголовному делу "о нецелевом использовании средств международной помощи, которые предназначались на строительство завода по производству искусственной травы". Уголовное дело расследовалось с 2021 года, позднее УАФ внесла требуемый залог, Павелко вышел на свободу. Как сообщила "Украинская правда", залог был изъят в пользу государства.