Роналду вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен года

Доход спортсмена составил $136 млн

ТАСС, 15 июля. Португальский футболист Криштиану Роналду включен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен 2023 года. Об этом сообщается на сайте организации.

"Впервые с 2017 года (и в третий раз в целом) Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes, получив звание рекордсмена Гиннесса за самый высокий годовой доход среди спортсменов в 2023 году", - говорится в сообщении.

По данным журнала Forbes, рекордный доход спортсмена за год составил $136 млн, из них $46 млн были заработаны на футбольном поле, а $90 млн - за его пределами.

На втором месте списка оказался аргентинец Лионель Месси, годовой доход которого составил $130 млн. Тройку лидеров замыкает француз Килиан Мбаппе с $120 млн дохода.