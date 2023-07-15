Призер Олимпиады легкоатлетка Соколова пропустила Кубок России, боясь травмироваться

Спортсменке принадлежит лучший результат летнего сезона в стране в прыжках в длину

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 15 июля. /ТАСС/. Вице-чемпионка Олимпийских игр в прыжках в длину Елена Соколова приняла решение пропустить Кубок России в Жуковском из-за опасения получить травму в холодную погоду. Об этом спортсменка сообщила ТАСС в субботу.

Кубок России стартовал 14 июля, в первый день турнира были разыграны награды в женских прыжках в длину. Пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики анонсировала участие Соколовой в соревнованиях, однако в стартовом протоколе ее фамилия отсутствовала.

"Просто решила поберечься немного, - объяснила Соколова причины пропуска Кубка России. - На Неделе легкой атлетики в начале июня я травмировала ахиллово сухожилие, и теперь, после восстановления, приходится все время беречься. И так как вчера была холодная погода, я решила не напрягать лишний раз ногу. Планирую выйти на старт 22 июля".

8 июля на турнире в Брянске Соколова прыгнула на 6,67 метра и установила лучший результат летнего сезона в России.

Соколовой 36 лет, он является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне с прыжком на 7,07 метра.