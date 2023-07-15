Бразильский футболист Вендел отсутствует в заявке "Зенита" на предстоящий сезон РПЛ

В среду гендиректор петербургского клуба сообщил, что полузащитник в ближайшее время прибудет в расположение команды

ТАСС, 15 июля. Полузащитник петербургского футбольного клуба "Зенит" бразилец Вендел не включен в заявку команды на сезон-2023/24 Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Соответствующая информация опубликована на сайте РПЛ.

12 июля генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил журналистам, что Вендел скоро прибудет в расположение команды.

Первый регистрационный период в РПЛ установлен с 26 июня по 14 сентября 2023 года, клубы могут вносить футболистов в заявку в эти сроки. Новички "Зенита" - полузащитники Александр Коваленко (Россия) и Ду Кейрос (Бразилия), а также вратарь Никита Гойло (Россия) - уже включены в заявку команды.

Венделу 25 лет, он выступает за "Зенит" с октября 2020 года. В прошедшем сезоне игрок провел за "Зенит" 33 матча в различных турнирах, в которых отметился 9 голами и 5 результативными передачами. В составе петербургского клуба бразилец трижды становился чемпионом России, дважды - обладателем суперкубка страны. Ранее игрок выступал за португальский "Спортинг" и бразильский "Флуминенсе".