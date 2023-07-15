Белорус Вязович стал победителем ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков

Победителем последнего этапа гонки стал экипаж команды "Камаз-мастер" Эдуарда Николаева

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Эдуарда Николаева в субботу стал победителем заключительного, девятого этапа ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков, протяженность спецучастка по маршруту Липецк - Москва составила 118 км. В общем зачете лучшим стал экипаж белорусского пилота команды МАЗ Сергея Вязовича.

Николаев преодолел дистанцию за 1 час 29 минут 35 секунд. Второе место занял экипаж Вязовича (отставание - 2 минуты 50 секунд). Тройку лучших замкнул экипаж команды МАЗ под управлением Алексей Вишневского (+3,18).

Победителем общего зачета в категории грузовиков стал Вязович, преодолевший девять этапов ралли-рейда за 24 часа 22 минуты 14 секунд, вторым - Николаев (24:34:00), третьим - пилот команды "Камаз-мастер" Андрей Каргинов (24:38.48).

Позднее 15 июля в Москве пройдет торжественный финиш гонки.

Ралли "Шелковый путь" проводится с 2009 года на территории России, в отдельные годы соревнования проводились на территории государств Центральной Азии и Китая. В этом году гонка прошла с 6 по 15 июля. Экипажи прошли 5 230 км дистанции, из которых 2 350 км составили скоростные спецучастки. В общей сложности за 10 дней спортсмены проехали по 13 регионам РФ и пересекли три часовых пояса.