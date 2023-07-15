В РФС сообщили о приостановке переговоров о товарищеском матче со сборной Бразилии

Генеральный секретарь организации отметил, что ведутся поиски соперника национальной команде России для проведения товарищеских матчей осенью и весной

ТАСС, 15 июля. Российский футбольный союз (РФС) на данный момент не ведет переговоров о проведении товарищеского матча между сборными России и Бразилии. Об этом "Спорт-Экспрессу" в субботу рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

"Из Южной Америки мы хотим привести сборную. Бразилию? Да. Раньше мы вели с ними переговоры, но на данный момент - нет. При этом мы сейчас ищем соперника не только на сентябрь, но и на октябрь, ноябрь и март", - сказал Митрофанов.

Ранее генеральный секретарь РФС сообщил, что 12 сентября российская команда сыграет в Дохе против команды Катара.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Российская команда не смогла сыграть в плей-офф отборочного турнира за выход на чемпионат мира 2022 года. Также сборная России пропустила жеребьевку отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.