Гонщик Карякин стал победителем ралли "Шелковый путь" в зачете багги

В зачете внедорожников победил Андрей Рудской

ТАСС, 15 июля. Российская гонщица Анастасия Нифонтова в субботу стала победительницей заключительного, девятого этапа ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете багги, протяженность спецучастка по маршруту Липецк - Москва составила 118 км. В общем зачете лучшим стал россиянин Сергей Карякин.

Нифонтова преодолела дистанцию за 1 час 31 минуту 14 секунд. Вторым финишировал Карякин (отставание - 1 минута 13 секунд). Третьим стал Роман Русинов (+1.18). Дистанцию всей гонки Карякин преодолел за 25 часов 51 минуту 30 секунд.

В зачете внедорожников (Т1) победил Андрей Рудской, преодолевший дистанцию девятого этапа за 1 час 35 минут 40 секунд. Он же стал победителем общего зачета (25:28.07).

Позднее 15 июля в Москве пройдет торжественный финиш гонки.

Ралли "Шелковый путь" проводится с 2009 года на территории России, в отдельные годы соревнования проводились на территории государств Центральной Азии и Китая. В этом году гонка прошла с 6 по 15 июля. Экипажи прошли 5 230 км дистанции, из которых 2 350 км составили скоростные спецучастки. В общей сложности за 10 дней спортсмены проехали по 13 регионам РФ и пересекли три часовых пояса.