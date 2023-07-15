"Вест Хэм" объявил об уходе полузащитника Райса за рекордную для британского футбола сумму

Ранее самым дорогим трансфером в чемпионате Англии был переход Джека Грилиша из "Астон Виллы" в "Манчестер Сити"

ТАСС, 15 июля. Английский полузащитник Деклан Райс покинул футбольный клуб "Вест Хэм" за рекордную для британского футбола сумму трансфера. Об этом в субботу сообщила пресс-служба клуба.

Ранее телеканал Sky Sports сообщал, что игрок перейдет в "Арсенал" за £105 миллионов, сумма станет рекордной для переходов внутри Великобритании. По информации источника детали перехода были согласованы клубами, "Вест Хэм" подписал необходимые документы. Ранее самым дорогим игроком в британском футболе был английский полузащитник Джек Грилиш, который в 2021 году перешел из "Астон Виллы" в "Манчестер Сити" за £100 млн.

"Я хотел бы лично поблагодарить Деклана за все, что он сделал за время своего пребывания в "Вест Хэм". Очевидно, что это грустно, когда мы прощаемся с кем-то, кто был с нами так долго, но теперь мы должны смотреть вперед. "Вест Хэм" - большой клуб, и, как показывает история, ни один игрок не может быть больше, чем клуб. Сейчас мы полностью сосредоточены на том, чтобы развить успех, которого мы добились в прошлом сезоне, пополнить наш талантливый состав", - приводит пресс-служба "Вест Хэма" слова главного тренера клуба Дэвида Мойеса.

Райсу 24 года, он выступал за "Вест Хэм" с 2017 года. Полузащитник провел за клуб 245 матчей в различных турнирах, отметившись 15 голами и 13 результативными передачами. С "Вест Хэмом" он стал победителем Лиги конференций в сезоне-2022/23.

За сборную Англии Райс дебютировал в 2019 году и с тех пор провел за нее 43 матча, в которых забил 3 мяча. Ранее полузащитник сыграл 3 товарищеских встречи за сборную Ирландии, а также представлял эту страну на юношеском, юниорском и молодежном уровне.