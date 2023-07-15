15 июля, 08:24
Уимблдон

Тарпищев назвал успешным выступление российских теннисистов на Уимблдоне

Александр Щербак/ ТАСС
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Александр Щербак/ ТАСС

Лучшим среди россиян стал Даниил Медведев, дошедший до полуфинала

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские теннисисты успешно выступили на Уимблдоне и набрали важные квалификационные очки для Олимпиады 2024 года. Такое мнение ТАСС в субботу высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В пятницу Даниил Медведев последним из россиян покинул турнир, уступив в полуфинале первой ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу.

"В целом можно быть довольным выступлением всех наших, - сказал Тарпищев. - Уимблдон - это первый турнир Большого шлема, очки которого пойдут в зачет Олимпиады. Набрали очки все наши основные игроки. И девочки хорошо выступили, кроме [Вероники] Кудерметовой и [Людмилы] Самсоновой".

Кудерметова закончила выступление на турнире во втором круге, Самсонова - в первом. 

Теги:
УимблдонТарпищев, Шамиль Анвярович
© Информационное агентство ТАСС
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