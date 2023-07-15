15 июля, 08:45
Летние олимпийские виды спорта

Легкоатлетка Полудкина назвала выгодным предложение выступать за Сирию

Альберт Стародубцев/ ТАСС
Карина Полудкина
© Альберт Стародубцев/ ТАСС

Спортсменка отказалась от такого варианта продолжения карьеры и намерена выступать только за Россию

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 15 июля. /ТАСС/. Метательница копья Карина Полудкина, оказавшаяся в заявке сборной Сирии на Панарабских играх в Алжире, намерена выступать только за Россию. Об этом спортсменка сообщила в субботу журналистам.

"Никакого сожаления от того, что мне не удалось выступить на Панарабских играх, у меня нет, - сказала Полудкина. - Было предложение выступить за Сирию из национального олимпийского комитета этой страны, но я отказалась, хотя оно было выгодным с экономической точки зрения. Поэтому я примерно в это же время выступала на юниорском старте в Екатеринбурге, где стала третьей. Я буду выступать только за Россию, других вариантов нет".

"Я была очень удивлена, когда оказалась в первоначальной заявке. Не понимаю, откуда они взяли мою фотографию", - добавила спортсменка.

Панарабские игры проходили в Алжире в начале июля. Полудкина была заявлена на соревнования, но не принимала в них участия.

В субботу на Кубке России в Жуковском спортсменка заняла четвертое место, установив личный рекорд (50,76 метра). 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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