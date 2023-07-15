Дюков заявил о полном взаимопонимании между РФС и Китайской футбольной ассоциацией

С 26 июня по 6 июля женская национальная команда России провела сбор в Китае

КАЗАНЬ, 15 июля. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Российский футбольный союз (РФС) и Китайская футбольная ассоциация имеют полное взаимопонимание и продолжат сотрудничество. Об этом ТАСС в субботу рассказал президент РФС Александр Дюков.

С 26 июня по 6 июля женская национальная команда России провела сбор в китайском Циндао, а также сыграла два матча против сборной Китая. 1 июля россиянки уступили китаянкам со счетом 0:1, 4 июля - со счетом 1:2.

"Не было сложностей с организацией сбора в Китае, - сказал Дюков. - Что касается сотрудничества с Китайской футбольной ассоциацией, у нас есть полное взаимопонимание, поэтому мы продолжим сотрудничать. Мы провели два матча, они были очень важны, Китай - сильный соперник, в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) они находятся на 14-м месте, отобрались на чемпионат мира. Для нас, безусловно, было важно провести эти матчи".

"Игры прошли в закрытом режиме по той причине, что Китай готовится к чемпионату мира. В принципе, как я понимаю, они хотят преподнести сюрприз своим соперникам. А так, отличная организация учебно-тренировочного сбора, этих матчей. Действительно все было проведено на очень высоком уровне, получились качественные игры. Были два поражения с минимальным счетом, но, если говорить о качестве игры, то оно было высоким, матчи проходили в равной борьбе. У нашей сборной также были шансы на победу, это обнадеживает и говорит о том, что у нашей сборной хорошие перспективы", - добавил Дюков.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.