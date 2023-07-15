РФС договорился с УЕФА о проведении турниров развития

Первые турниры развития УЕФА в России прошли в Волгограде с 24 по 29 мая

КАЗАНЬ, 15 июля. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Российский футбольный союз (РФС) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) договорились о проведении турниров развития. Об этом ТАСС в субботу рассказал президент РФС Александр Дюков.

"Мы договорились с УЕФА, что по возможности будем проводить в стране турниры развития УЕФА. Есть ли решения? Мы в процессе обсуждения", - сказал Дюков.

Первые турниры развития УЕФА в России прошли в Волгограде с 24 по 29 мая, в них принимали участие юношеские женские и мужские сборные (игроки до 16 лет). Соревнования были частично профинансированы УЕФА.

Женская сборная России победила на турнире развития УЕФА. В соревновании также принимали участие команды Белоруссии, Киргизии и Узбекистана. Мужская сборная России также выиграла турнир, ее соперниками были команды Белоруссии, Казахстана и Киргизии.