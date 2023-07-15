Легионеры клуба КХЛ "Адмирал" пропустят начало тренировочного сбора команды

За владивостокскую команду выступают трое канадских игроков

ТАСС, 15 июля. Иностранные игроки, выступающие за владивостокский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Адмирал", прибудут на тренировочный сбор команды позже из-за оформления визовых документов. Об этом ТАСС в субботу сообщил спортивный директор клуба Вадим Аверкин.

В составе "Адмирала" трое легионеров: защитник Колби Уильямс, а также нападающие Джованни Фьоре и Тайлер Граовац (все - Канада).

"Все трое иностранных игроков "Адмирала" прибудут на сбор чуть позже, примерно 25 июля. Сейчас идет оформление визовых документов для них", - сказал Аверкин.

Новый сезон КХЛ начнется 1 сентября матчем за Кубок Открытия между московским ЦСКА и казанским "Ак Барсом". "Адмирал" начнет регулярный чемпионат 3 сентября выездным матчем с ЦСКА.