Чесноков надеется на победу теннисистки Жабер в женском финале Уимблдона

В решающем матче турнира представительница Туниса в субботу встретится с чешкой Маркетой Вондроушовой

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Победа представительницы Туниса Онс Жабер на Уимблдоне стала бы красивой историей для всего мирового тенниса. Такое мнение ТАСС в субботу высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

"Я надеюсь, что Жабер выиграет финал, мне бы очень этого хотелось. Представляете, какой будет праздник в ее стране, потому что никогда еще представители Туниса не выигрывали турниры Большого шлема. Это будет очень красивая история для всего мирового тенниса, - сказал Чесноков. - К тому же Жабер обыграла двух гигантов женского тенниса - Елену Рыбакину (действующую победительницу турнира - прим. ТАСС) и Арину Соболенко (вторую ракетку мира - прим. ТАСС), так что она абсолютно заслужила победу, но еще нужно выиграть финал".

В финале Жабер встретится с Маркетой Вондроушовой из Чехии. Матч пройдет 15 июля. Жабер вышла в финал Уимблдона второй год подряд.