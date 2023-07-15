Победительница Кубка России Спиридонова рассказала, что ждет возвращения Ласицкене

Олимпийская чемпионка не выступает с мая из-за проблем с ахилловым сухожилием

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 15 июля. /ТАСС/. Российская прыгунья в высоту Наталья Спиридонова ждет возвращения олимпийской чемпионки Марии Ласицкене на соревнования. Об этом она рассказала журналистам в субботу.

15 июля Спиридонова победила в соревнованиях по прыжкам в высоту на Кубке России. Она показала результат 1,93 м и установила личный рекорд. Второе место с таким же результатом заняла Мария Кочанова, уступившая Спиридоновой по количеству попыток. Третьей стала Кристина Королева (1,86 м).

"Хочется не падать в секторе, а посмотреть на ее (Ласицкене - прим. ТАСС) прыжки, - сказала Спиридонова. - Она прыгала за 2 метра, это уже другой уровень, смотришь на это большими глазами. Конечно, хочется, чтобы она поскорее вернулась и мы могли с ней конкурировать".

Ласицкене открыла летний сезон 25 мая на командном чемпионате России по легкой атлетике в Сочи, где показала второй результат, прыгнув на 1,88 метра. После окончания соревнований спортсменка сообщила журналистам, что испытывает боль в ахилле и собирается пройти медицинское обследование в одной из столичных клиник. Турнир в Сочи пока остается для нее единственным стартом летнего сезона.

Спиридоновой 20 лет, в 2021 году она выиграла золотую медаль чемпионата мира среди юниоров, в 2023-м взяла золото чемпионата России в помещении. Ласицкене 30 лет, в 2021 году она стала олимпийской чемпионкой и победительницей Бриллиантовой лиги. Также россиянка является трехкратной чемпионкой мира, дважды она побеждала на чемпионатах мира в помещении, на счету спортсменки золотая и серебряная медаль летних чемпионатов Европы.