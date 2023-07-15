Моргунов выиграл Кубок России и выполнил олимпийский норматив в прыжках с шестом

Спортсмен преодолел высоту на отметке 5,82 метра

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 15 июля. /ТАСС/. Прыгун с шестом Тимур Моргунов одержал победу на Кубке России по легкой атлетике и выполнил квалификационный норматив на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Соревнования проходят в подмосковном Жуковском.

Моргунов показал результат, равный олимпийскому нормативу, - 5,82 метра. Второе место занял Матвей Волков (5,77 метра), третье - Александр Соловьев (5,50).

Моргунов стал четвертым российский легкоатлетом, кто выполнил олимпийский норматив. Ранее это сделали метатели молота Елизавета Царева и Валерий Пронкин, а также прыгун в высоту Данил Лысенко.

Моргунову 26 лет, он является серебряным призером чемпионата Европы 2018 года, в том же году он стал победителем финала Бриллиантовой лиги. Спортсмен является трехкратным чемпионом России, он четыре раза выигрывал чемпионат России в помещении.

В четверг Международный олимпийский комитет сообщил, что национальных олимпийских комитетов России и Белоруссии не будет в числе тех, кому организация отправит приглашения на Игры в Париже 26 июля - за год до их начала. В МОК отметили, что окончательное решение по допуску российских и белорусских спортсменов будет принято организацией "в соответствующее время".