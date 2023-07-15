Ранее спортсмен поднялся на один из пиков горы Килиманджаро

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гонщик Никита Мазепин планирует совершить восхождение на Эльбрус в сентябре. Об этом он рассказал ТАСС в субботу.

"В этом году я отмечал день рождения в горах Килиманджаро, - сказал Мазепин. - Мы с моими близкими друзьями успешно поднялись на пик Ухуру (5 895 метров). Теперь в сентябре планирую подняться на Эльбурс".

В конце апреля фонд Мазепина "Мы выступаем как один" призвал главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха выступить за отмену действующих в отношении российских спортсменов ограничений по допуску к зарубежным соревнованиям. "Мы получили ответ, что письмо было передано лично Томасу Баху, но прочел ли он его - не знаю, - сказал Мазепин. - Тем не менее это процесс. Наш фонд растет и пополняется новыми клиентами, сейчас их уже 77".

Единственный сезон в "Формуле-1" Мазепин провел в 2021 году в составе команды "Хаас". Лучшим результатом гонщика стало 14-е место. 5 марта 2022 года "Хаас" объявил о расторжении контракта с Мазепиным из-за ситуации на Украине. В 2022 году Мазепин принял участие в ралли-рейде "Шелковый путь", в котором стал победителем в зачете мотовездеходов.