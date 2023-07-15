Ольховский: теннисист Демин показал хорошую игру в полуфинале юниорского Уимблдона

Россиянин в решающем матче турнира сыграет с британцем Генри Сирлом

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Ярослав Демин показал хорошую игру в матче против американца Дарвина Бланша в полуфинале юниорского Уимблдона. Такое мнение ТАСС в субботу высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу россиянина. В финале он сыграет против британца Генри Сирла.

"Я смотрел сегодня игру наших юниоров. На мой взгляд, Демин показал хорошую игру и заслуженно вышел в финал. Трудно сказать, как завтра сложится матч, посмотрим. На сегодняшний день Ярослав является однозначно сильнейшим юниором России и одним из лучших в мире, но пока трудно что-то говорить о его будущем", - сказал Ольховский.

Демину 17 лет, он занимает 1278-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. В 2021 году в составе сборной России Демин стал победителем юниорского Кубка Дэвиса. Ранее в 2023 году Демин стал победителем юниорского Roland Garros в парном разряде, играя вместе с мексиканцем Родриго Пачеко. Выход в финал Уимблдона 2023 года - лучший результат россиянина на юниорских турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Ранее его лучшим результатом был выход в четвертьфинал юниорского Australian Open (2022).