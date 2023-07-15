Ольховский назвал обидным поражение Корнеевой в полуфинале юниорского Уимблдона

Россиянка уступила в двух сетах чешке Николе Бартунковой

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Алина Корнеева претендовала на календарный юниорский Большой шлем, поэтому ее поражение в полуфинале Уимблдона от чешки Николы Бартунковой является обидным. Такое мнение ТАСС в субботу высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:2) в пользу Бартунковой.

"Конечно, обидно, что Алина проиграла, так как она претендовала на календарный Большой шлем. Она могла сегодня выиграть, но не получилось. В любом случае, я считаю, что полуфинал - это тоже очень хороший результат", - сказал Ольховский.

Корнеевой 16 лет, в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 324-е место. Ранее в текущем сезоне Корнеева выиграла два юниорских турнира Большого шлема в одиночном разряде - Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат Франции.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Соревнования продлятся до 16 июля. Из россиянок юниорский Уимблдон в одиночном разряде выигрывали Вера Душевина (2002), Софья Жук (2015) и Анастасия Потапова (2016).