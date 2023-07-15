15 июля, 13:04
Мировой футбол

"Фенербахче" обыграл "Нефтчи" в последнем матче предсезонного турнира в Санкт-Петербурге

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу турецкой команды

ТАСС, 15 июля. Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" со счетом 1:0 одержал победу над азербайджанским "Нефтчи" в заключительном матче предсезонного турнира "Кубок Pari Премьер". Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе "Смена".

Забитым мячом на 73-й минуте встречи отметился боснийский нападающий Эдин Джеко.

Победителем турнира стала сербская "Црвена Звезда", набравшая 9 очков в 3 матчах. На соревновании сербская команда одержала три победы.

Вторым в турнирной таблице турнира стал петербургский "Зенит", набравший 5 очков. Далее расположились "Фенербахче" (4) и "Нефтчи" (0). 

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Мировой футбол
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