"Фенербахче" обыграл "Нефтчи" в последнем матче предсезонного турнира в Санкт-Петербурге

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу турецкой команды

ТАСС, 15 июля. Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" со счетом 1:0 одержал победу над азербайджанским "Нефтчи" в заключительном матче предсезонного турнира "Кубок Pari Премьер". Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе "Смена".

Забитым мячом на 73-й минуте встречи отметился боснийский нападающий Эдин Джеко.

Победителем турнира стала сербская "Црвена Звезда", набравшая 9 очков в 3 матчах. На соревновании сербская команда одержала три победы.

Вторым в турнирной таблице турнира стал петербургский "Зенит", набравший 5 очков. Далее расположились "Фенербахче" (4) и "Нефтчи" (0).