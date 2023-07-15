Чесноков считает, что юниоры радуют всех любителей тенниса в России

Ярослав Демин вышел в финал юниорского Уимблдона

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российские юниоры показывают хорошую игру и радуют всех отечественных любителей тенниса своими результатами. Такое мнение ТАСС в субботу высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

В субботу россиянка Алина Корнеева уступила чешке Николе Бартунковой в полуфинале юниорского Уимблдона, а ее соотечественник Ярослав Демин победил американца Дарвина Бланша и вышел в финал, где сыграет против британца Генри Сирла.

"Наши юниоры показывают хорошую игру и радуют своими результатами всех болельщиков тенниса в России, - сказал Чесноков. - Здорово, что в этом году у нас есть свой представитель в финале, это очень хорошо для нашего тенниса. Жалко, конечно, что Алина Корнеева проиграла сегодня, но я видел ее игры в этом сезоне я уверен, что ее ждет большое будущее. Что касается Демина, я за ним следил не так много, посмотрим, что из него выйдет".

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Соревнования продлятся до 16 июля. В 2022 году организаторы турнира не допустили россиян и белорусов до участия в турнире из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. Им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.