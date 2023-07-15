Чешская теннисистка Вондроушова впервые стала победительницей Уимблдона

В решающем матче спортсменка оказалась сильнее Онс Жабер из Туниса

ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Чешская теннисистка Маркета Вондроушова в субботу обыграла представительницу Туниса Онс Жабер в финальном матче Уимблдона - третьего в сезоне турнира Большого шлема.

Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Вондроушовой, которая не имела номера посева на турнире. У Жабер был шестой номер посева. Вондроушова стала первой в истории спортсменкой, которая выиграла женский одиночный турнир Уимблдона, не имея номера посева. 16 июля состоится финал мужского одиночного турнира, в котором испанец Карлос Алькарас сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

Вондроушова впервые выиграла Уимблдон, эта победа также стала для чешской теннисистки первой на турнирах Большого шлема. Вондроушова впервые играла в финальном матче Уимблдона и второй раз - в финале турнира Большого шлема: в 2019 году она вышла в финал Roland Garros, где уступила австралийке Эшли Барти.

Жабер во второй раз подряд уступила в финале Уимблдона. В 2022 году тунисская теннисистка проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.

Вондоушовой 24 года, она занимает 42-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету две победы на турнирах под эгидой организации.

Жабер 28 лет, она располагается на шестой позиции в рейтинге WTA, на ее счету четыре победы на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема она также доходила до решающего матча US Open в 2022 году.

История Уимблдона

Уимблдон проводится с 1877 года, текущий розыгрыш стал 136-м в истории. Лидером по числу побед в турнире является Мартина Навратилова, представлявшая в разные годы Чехословакию и США. Единственной российской теннисисткой, выигрывавшей Уимблдон, является Мария Шарапова, одержавшая победу в 2004 году. В 2010 году Вера Звонарева в финале уступила американке Серене Уильямс, в 2011-м Шарапова проиграла чешке Петре Квитовой.

В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов до участия в турнире из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. В частности, им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.